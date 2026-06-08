В Омске осудили экс-сотрудника «Юнигаза» за махинации с топливом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, ранее работавшего в компании «Юнигаз» специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов. Экс-сотрудника признали виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. На махинациях с топливом он получил более 700 тысяч рублей.

О деталях дела рассказали в объединненой пресс-службе судов Омской области. Как было установлено следствием и подтверждено в ходе судебного процесса, преступная схема действовала в марте 2022 года. С помощью служебной программе «1С Комплекс АЗС», к которой специалист по обслуживанию корпоративных клиентов имел личный логин и пароль, омич умышленно корректировал данные в системе. Он вручную занижал отпускную цену на топливо для одного из постоянных контрагентов компании — местного индивидуального предпринимателя.

Мужчина убедил бизнесмена, что разницу между реальной стоимостью бензина и заниженной, указанной в документах, необходимо передавать ему лично. При этом мошенник заявлял, что в дальнейшем сам переведет эти средства в кассу или на расчетные счета ООО «Юнигаз». Доверившись бывшему сотруднику, коммерсант исправно отдавал ему деньги. В итоге сумма присвоенных средств превысила 718 тысяч рублей. Полученными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив предприятию материальный ущерб.

В ходе судебного разбирательства фигурант полностью признал свою вину. Суд учел это обстоятельство и назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Осужденный будет отправлен на принудительные работы на срок 1 год 6 месяцев. Из его заработка в пользу государства будут ежемесячно удерживать 10 %.

На данный момент приговор не обрел законную силу — у сторон есть право на его обжалование.

Ранее КП-Омск сообщала, что бывший инженер омского института ответит за разглашение коммерческой тайны

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru