Бывший инженер омского института ответит за разглашение коммерческой тайны

Омская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном разглашении коммерческой тайны. Как сообщило 8 июня ведомство, фигурантом стал бывший ведущий инженер-конструктор ОАО «НИИ технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта».
Мужчину обвинили в совершении в период 2022-2025 годов 12 преступлений. Используя доступ к автоматизированной системе работодателя, сибиряк скопировал конструкторскую документацию, содержащую коммерческую тайну. В дальнейшем мужчина незаконно передал полученные сведения третьему лицу.
Уголовное дело было возбуждено после проведения прокурорской проверки. Распространителю секретных данных грозит ответственность в рамках части 2 статьи 183 УК Российской Федерации. Приговор огласят в Ленинском райсуде Омска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Передавал врагу сведения о военкоматах и релейных шкафах: омича отправили в тюрьму за подготовку к терактам
В Омске создадут комиссию для проверки документов при помощью ИИ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru