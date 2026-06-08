Бывший инженер омского института ответит за разглашение коммерческой тайны

Фото: прокуратура Омской области

Омская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном разглашении коммерческой тайны. Как сообщило 8 июня ведомство, фигурантом стал бывший ведущий инженер-конструктор ОАО «НИИ технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта».

Мужчину обвинили в совершении в период 2022-2025 годов 12 преступлений. Используя доступ к автоматизированной системе работодателя, сибиряк скопировал конструкторскую документацию, содержащую коммерческую тайну. В дальнейшем мужчина незаконно передал полученные сведения третьему лицу.

Уголовное дело было возбуждено после проведения прокурорской проверки. Распространителю секретных данных грозит ответственность в рамках части 2 статьи 183 УК Российской Федерации. Приговор огласят в Ленинском райсуде Омска.

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