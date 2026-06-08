Омичка заплатит 120 тысяч за проданный арестованный автомобиль

Решение пока не вступило в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Омской области умышленно продала автомобиль, который был конфискован за долги у ее супруга. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Омской области, теперь женщина обязана возместить государству 120 тысяч рублей за утрату транспорта.

Установлено, что супруг ответчицы ранее был осужден за совершение преступления. Суд назначил ему дополнительное наказание в виде конфискации автомобиля марки ВАЗ-21140. Машина была признана вещественным доказательством и передана женщине под сохранную расписку. Гражданку официально предупредили об обязанности обеспечить сохранность арестованного имущества до его передачи в казну, в том числе было возбуждено исполнительное производство.

Несмотря на предупреждение, в марте прошлого года гражданка, достоверно зная о решении суда, умышленно продала транспортное средство, чтобы предотвратить его изъятие. По данному факту в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В защиту интересов казны с иском обратился прокурор, что обеспечило межведомственное взаимодействие надзорных и судебных органов.

В ходе разбирательства установлена прямая причинно-следственная связь между действиями ответчицы и наступившим ущербом. Согласно проведенной оценке, средняя стоимость утраченного транспорта по состоянию на текущий год составила 120 тысяч рублей. Суд взыскал с нарушительницы в пользу государства 120 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

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