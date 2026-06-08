Оперся на москитную сетку и упал: врачи борются за жизнь 4-летнего омича

Бабушка находилась в соседней комнате. Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Ленинского округа Омска контролирует установление обстоятельств трагедии, в результате которой малыш получил тяжелейшие травмы. Накануне в утреннее время в одном из жилых домов на улице Молодогвардейская ребенок выпал из окна с 5 этажа дома.

Предварительно установлено, что четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра бабушки, оказался на подоконнике в квартире на улице Молодогвардейская. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал вниз из распахнутого окна, расположенного на пятом этаже. В результате падения малыш получил множественные травмы и в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора округа. Ведомство организовало надзорные мероприятия и взаимодействует с сотрудниками полиции и органами опеки для всестороннего изучения ситуации. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию взрослых, оставивших малыша без надлежащего присмотра. За неисполнение родительских обязанностей предусмотрена административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа.

Родителям, гражданам и местным жителям необходимо помнить, что категорически запрещено оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Москитная сетка не является надежным препятствием и не способна спасти от падения. Также не следует размещать мебель вблизи оконных проемов, чтобы малыш не мог самостоятельно забраться на подоконник.

Бдительность взрослых и соблюдение элементарных правил предосторожности позволяют предотвратить подобные трагедии.

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