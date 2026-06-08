Омские врачи по полису ОМС внедрят импланты для снятия хронической боли

Методика позволит избавить пациентов от хронической боли. Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Омские нейрохирурги начали применять уникальную для региона методику нейростимуляции спинного мозга. Процедура позволит омичам, страдающим от хронических болей, получить высокотехнологичную помощь бесплатно по полису ОМС. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Современное оборудование для отделения нейрохирургии закупили весной текущего года. Специальное устройство вживляют под кожу, оно подает слабые электрические импульсы и блокирует передачу болевых сигналов в головной мозг, заменяя страдание легким покалыванием. Метод применяют при синдроме оперированного позвоночника, ишемической боли в ногах, фантомных болях после ампутаций, в том числе при постгерпетической невралгии.

Перед установкой постоянной системы медики проводят тестовый период длительностью от пяти до семи дней. Пациент использует временные электроды, и если болевой синдром уменьшается минимум на пятьдесят процентов, принимается решение об имплантации постоянного нейростимулятора.

Заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Ларькин отметил важность своевременного обращения за помощью.

«Если хроническая боль не дает жить полноценной жизнью, пришло время обсудить современные методы лечения со специалистом и забыть о проблеме», — подчеркнул врач.

Отбор граждан проводит врач-нейрохирург. Прием ведется на улице Перелета, дом семь, в приемном отделении. Посетить специалиста можно по средам в четырнадцать часов без предварительной записи. При себе необходимо иметь направление от лечащего врача и актуальные снимки магнитно-резонансной или компьютерной томографии.

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