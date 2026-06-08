В Омске погиб пожилой водитель «Нивы», врезавшийся в пассажирский автобус

Фото: Управление МВД России по Омской области в мессенджере МАХ

Омская полиция сообщает о смертельном ДТП, случившемся вечером, 7 июня. В результате аварии, произошедшей с пассажирским автобусом и автомобилем «Шевроле Нива», погиб 73-летний водитель российского внедорожника.

Трагическая авария с участием пассажирского автобуса произошла вчера, 7 июня, на Пушкинском тракте. Информация о ДТП поступила в Госавтоинспекцию около 20:00 часов. Выехавшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 73-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество пассажирскому автобусу. Роковое столкновение случилось в районе СНТ «Крона». В правоохранительном ведомстве сообщили о печальных последствиях аварии: водитель российского внедорожника был доставлен в медицинское учреждение, но несмотря на усилия медиков, он скончался. В автобусе находились семь пассажиров, на данный момент никто из них за медицинской помощью не обращался.

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