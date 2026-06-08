Омичей позвали сушить траву в особой экономической зоне «Авангард»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любопытное предложение от Агентства развития и инвестиций Омской области поступило для омичей, которые задумываются о бизнесе по сбору и переработки лекарственных растений. Предпринимателям, собирающимся заниматься сбором дикоросов и аптечным огородничествам, обещают значительные налоговые преференции.

«Инвесторам на территории Омской области предлагают к реализации амбициозный инвестиционный проект — создание высокотехнологичного производства растительных экстрактов. Для инвесторов подготовлено более 10 земельных участков в черте Омска и в районах области. Основной локацией с готовой инфраструктурой станет территория Особой экономической зоны «Авангард»», — говорится в сообщении Агентства развития и инвестиций Омской области.

В ведомстве расхваливают востребованность такой продукции в самых разных сферах — от производства БАДов и лекарств до создания косметических средств и функциональных продуктов питания, а также сулят значительные налоговые выгоды. Так, по информации АРИИ, в ОЭЗ «Авангард» резидент освобождается от транспортного налога и налога на имущество на 10 лет, а также от земельного налога и налога на прибыль на 5 лет.

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