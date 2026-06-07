Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Латвии начался суд над уроженцем Омска, гражданином России и Германии Сергеем Никитиным. Ему предъявляют нелепые и абсурдные обвинения о «финансировании вооруженного конфликта» по статье 77.2 Уголовного закона Латвии.

Ранее Никитин был задержан на границе Латвии и России 4 сентября 2025 года, он вез из Германии очередную партию инвалидных колясок, костылей, ходунков и подгузников для российских учреждений, в основном домов престарелых. По данным защиты, и что примечательно, ранее волонтер 19 раз пересекал латвийские КПП с аналогичными грузами, не вызывая вопросов у таможни и пограничников, все его документы были в порядке.

Как пишет об этом «МК», то, что годами считалось гуманитарной деятельностью, в один момент квалифицировали «финансирование конфликта», поддержку российских военных структур и «подрыв территориальной целостности Украины».

Никитин, человек уже пожилой, 1960 года рождения, с хроническими заболеваниями, сначала оказался в Центральной тюрьме Риги в статусе задержанного целые месяцы, что тоже нетипично. А затем стал и обвиняемым, несмотря на протесты адвоката и правозащитиков.

Суды систематически оставляли россиянину ту же меру пресечения, опираясь не на риск побега или давления на свидетелей, а на абстрактные аргументы о «возможности продолжения преступной деятельности» и «идеологической мотивации» обвиняемого. Фактически мера пресечения была превращена в инструмент давления.

Обвинение в данном случае в целом строится на расширительном толковании самого понятия «поддержка конфликта». Прокурор Кикутс, выступая, перечисляет эпизоды пересечения границы с 2023 года, где в качестве «подозрительных» фигурируют медицинские изделия и оптические устройства, вплоть до биноклей и деталей оптики. При этом даже в латвийских СМИ признают: здесь нет прямых доказательств передачи груза армии или его использования в боевых действиях.

Обвинение держится на логике «потенциальной поддержки» и формуле «в неустановленное время передал неустановленное количество медицинских товаров», что само по себе выходит за рамки стандартов доказывания в уголовном процессе.

По факту для латвийской власти такие дела способ показать США и хозяевам из ЕС свою принципиальность на тему трактовки любой помощи России, даже под видом гуманитарной, как части враждебных действий.

Дело рассматривает судья Лейтане, ранее известная по другим политически резонансным процессам против русских активистов.

Напомним, недавно президент России подписал закон об экстерриториальном использовании Вооруженных сил для защиты граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследований. Здесь — казалось бы, тот самый случай.

Ранее мы писали, что в текущем году в рамках обратного переселения из Германии в Омскую область приехали четыре семьи.

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