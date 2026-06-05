Судам Омской области требуются пять новых судей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила о начале приема заявлений на замещение вакантных должностей в региональной судебной системе. На текущий момент открыты следующие вакансии:

- председателя Усть-Ишимского районного суда Омской области;

- председателя Тевризского районного суда Омской области;

- судьи Колосовского районного суда Омской области;

- судьи Кировского районного суда города Омска;

- судьи Октябрьского районного суда города Омска.

Документы от претендентов принимаются до 6 июля включительно. Порядок подачи и перечень необходимых бумаг установлены регламентом квалификационной коллегии. Лица, заинтересованные в участии в конкурсном отборе, могут обратиться в аппарат коллегии для получения подробной консультации.

Напомним, что назначение на должности председателей районных судов и судей осуществляется на основании рекомендации квалификационной коллегии с последующим утверждением президентом Российской Федерации.

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