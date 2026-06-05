Омский отряд «Лиза Алерт» пригласил всех желающих на лесные учения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своей странице «ВКонтакте» объявил о проведении летних лесных учений на территории Омской области. Мероприятие запланировано на 6 и 7 июня 2026 года в поселке Дачный.

Учения представляют собой двухдневную программу, направленную на подготовку добровольцев к поисковому сезону в природной среде. Участникам предстоит освоить или закрепить практические навыки: ориентирование на местности, радиообмен, работу с оборудованием, применение поисковых методик. Также в программе предусмотрены лекции и учебные задачи в условиях, приближенных к реальным поискам пропавших людей.

К участию приглашаются все желающие, включая тех, кто еще не является членом отряда. Организаторы отмечают, что для новичков это возможность сделать первые шаги в поисковом движении, а для опытных добровольцев — проверить себя и углубить имеющиеся знания.

Помимо тренировочной части, для собравшихся будет организована полевая кухня. Регистрация на учения открыта на странице отряда.

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