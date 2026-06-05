По обращению омича УФАС оштрафовал банк за навязчивую рекламу

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области привлекло к ответственности АО «Альфа-Банк» за распространение рекламы без согласия абонента. Соответствующее постановление вынесено по итогам рассмотрения жалобы местного жителя.

В омское УФАС обратился горожанин, который сообщил, что на его мобильный телефон пришло SMS-сообщение от банка с рекламой дебетовой карты и обещанием до 100 % кэшбэка в одном из магазинов. При этом омич подчеркнул, что никогда не давал кредитной организации согласия на получение подобных рассылок.

В ходе проверки антимонопольщики установили, что рекламное сообщение нарушает сразу несколько требований Закона о рекламе. Во-первых, оно было отправлено без предварительного согласия абонента — а это прямое нарушение порядка распространения рекламы по сетям электросвязи, включая мобильную радиотелефонную связь. Во-вторых, в тексте отсутствовала существенная информация об условиях получения кэшбэка, что не позволяло адресату оценить реальное предложение. В-третьих, в сообщении не было указано наименование лица, фактически оказывающего финансовые услуги.

Специалисты управления признали эту рекламу ненадлежащей. По факту выявленных нарушений в отношении АО «Альфа-Банк» было возбуждено административное дело по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Постановлением омского УФАС финансовой организации назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что в центре Омска за 900 тысяч рублей продается бар с забавным названием

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