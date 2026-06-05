В центре Омска за 900 тысяч рублей продается бар с забавным названием

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на портале объявлений «Авито» с 27 мая появилось предложение о продаже лаунж-бара с забавным названием «Пышные Усы». Владелец назвал заведение легендарным и уточнил, что оно находится у магазина «Голубой огонек», это «гoтoвый бизнеc c 2015 гoдa».

«Пpодаетcя нe пpосто кальянная, a гoтoвый прибыльный пpoeкт с иcтоpиeй и душoй!...

Для этой локации достаточно приятная арендная плата, что обеспечивает низкий порог входа и маржинальность бизнеса. Площадь составляет 80 кв.м.

Отдельный вход!», — также написал он.

Также владелец отметил, что бар за 11 лет стал культовым местом для тех, кто ценит уют и качественный отдых. Его знают, и в него возвращаются.

Плюсами также продавец хорошую вытяжную систему — в зале всегда свежий воздух, комфортно гостям и персоналу.

Из развлечений здесь есть две игровые зоны с видеоприставками и большая коллекция настольных игр.

Что касается профессионального оборудования для кальяна, то здесь его полный комплект и все необходимое для работы.

Также бар по факту передает наработанную базу постоянных клиентов.

Заведение отлично работает и для сдачи в аренду под праздники, это приносит стабильный дополнительный доход.

«Это предложение для тех, кто хочет зайти в востребованный бизнес без рисков», — подчеркнул владелец.

Арендная плата здесь составляет 80 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы писали, что в Омске продается парфюмерная сеть.

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