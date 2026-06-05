На омском Левобережье, на рынке «Торговый город», горит кафе вьетнамской кухни

Фото: паблик «Инцидент Омск│Жесть» во «Вконтакте»

Сегодня, 5 июня, на рынке «Торговый город» на Левом берегу Омска возник крупный пожар. Об инциденте очевидцы сообщили в соцсетях.

На кадрах, размещенных во «Вконтакте» в паблике «Инцидент Омск Жесть» видно, что густые клубы черного дыма окутали практически всю территорию рынка, павильон, судя по всему, практически полностью уничтожил кафе вьетнамской кухни.

Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС России по Омской области. Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило на пульт службы в 16:06. На данный момент полностью его еще не потушили. Площадь пожара составила 80 кв. метров. В ликвидации ЧП участвуют 6 единиц техники и 21 сотрудник ГУ МЧС.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Ранее КП-Омск сообщала, что карантин по бешенству ввели сразу в трех населенных пунктах Омской области

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