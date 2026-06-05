Карантин по бешенству ввели сразу в трех населенных пунктах Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ГУ ветеринарии Омской области сообщило о новых очагах бешенства. Зараженных животных выявили в личных подсобных хозяйствах в поселке Любинском на улице Гуртьева, в селе Хлебодаровка Русско-Полянского района и в ауле Тулумбай Азовского немецкого национального района на улице Березовой. И.о. губернатора Рустам Мингазов распорядился ввести карантин до 1 августа.

Неблагополучными признали прилегающие территории: в радиусе 500 метров от очагов в Любинском и Хлебодаровке, а также в радиусе одного км вокруг Тулумбая. Во время особого режима нельзя посещать опасные зоны посторонними; перемещать и перегруппировывать, ввозить и вывозить (здесь есть исключения) восприимчивых к бешенству животных. С их участием ярмарки, выставки и торги — тоже под запретом.

Ранее вирус обнаружили в Марьяновском районе, Муромцевском, Русско-Полянском. Зарегистрировано несколько человеческих смертей от бешенства. Власти поручили Главному ветуправлению провести противоэпизоотические мероприятия. Исполнение указа контролирует министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

Напомним, бешенство — это особо опасная болезнь, поражающая центральную нервную систему и приводящая к летальным исходам.

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