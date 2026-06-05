Студенты омского колледжа освоили профессию оператора ОНПЗ за один год

Фото: Борис Ваньков

ОНПЗ «Газпром нефти» в рамках партнерского сотрудничества с Омским промышленно-экономическим колледжем разработал экспресс-программу для подготовки специалистов. В этом году 21 выпускник пилотной группы завершил обучение по годичной программе федерального проекта «Профессионалитет». Ускоренное подготовка позволяет молодым людям освоить востребованную на ОНПЗ профессию. За год студенты не только освоили профессию оператора технологических установок, но и дополнительно получили вторую специальность - слесаря или товарного оператора.

Фото: Борис Ваньков

Учебный процесс организован по ускоренной программе, разработанной совместно с преподавателями колледжа. При этом 70% учебного времени отведено на отработку практических навыков в учебно-технических зонах кластера, на заводском учебном цифровом полигоне и непосредственно на производстве. За год студенты не только освоили профессию оператора технологических установок, но и дополнительно получили вторую специальность, в том числе слесаря или товарного оператора. Интеграция учебного процесса с реальным производством гарантирует выпускникам востребованность на рынке труда и стабильность в профессиональной деятельности.

«Выпускники федерального проекта «Профессионалитет» — это молодые ребята, которые станут частью большой команды завода. Первые шаги в профессии особенно важны: на предприятии новых сотрудников ждет программа адаптации «Три рубежа», личный наставник и коллектив, который поможет реализовать свой потенциал. Новичкам предприятие предлагает достойную заработную плату, социальные льготы и возможности для профессионального роста. Для нас важно, чтобы каждый, кто приходит работать на производство, чувствовал уверенность в завтрашнем дне и видел перед собой понятную траекторию развития», — подчеркнула заместитель руководителя предприятия по развитию персонала Светлана Шагова.

Фото: Борис Ваньков

Региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий на базе колледжа располагает восемью современными техническими зонами для обучения по двадцати одной рабочей профессии. Центр готовит кадры по актуальным и восстребованным направлениям. Для студентов актуализированы семнадцать образовательных программ, из них тринадцать доступны для поступления на базе девяти классов и четыре на базе одиннадцати классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский НПЗ «Газпром нефти» передал библиотеке книги с рельефными рисунками

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru