Омский НПЗ «Газпром нефти» передал библиотеке книги с рельефными рисунками

Фото: Борис Ваньков

Омский нефтеперерабатывающий завод обновил фонд Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. Накануне Дня защиты детей предприятие передало учреждению 10 наборов книг для детей с нарушениями зрения.

Каждый комплект включает издания с объемными рельефными иллюстрациями и специальное электронное устройство. Гаджет озвучивает текст и музыкальные фрагменты, помогает выполнять развивающие задания, а рисунки из набора можно трансформировать в театральные декорации. Такие технологии позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья полноценно участвовать в культурной жизни региона.

«Современные адаптированные книги, переданные Омским НПЗ библиотеке, - лучший подарок в год, когда Омск признан культурной столицей. Новые издания помогают читать тем, кто нуждается в заботе. Благодаря программе «Родные города» и грантовому конкурсу «Газпром нефти» предприятие не первый год помогает сфере культуры региона. Появляются новые арт-пространства, создаются аудиогиды, открываются выставки в музеях, которые становятся точками притяжения для людей, влюблённых в искусство. Такой интерес и поддержка отрасли со стороны бизнеса очень ценны для нас», — прокомментировал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

В филиале «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» обслуживаются полторы тысячи человек, включая 50 детей. Здесь созданы все условия для особенных читателей.

Фото: Борис Ваньков

«Спасибо Омскому НПЗ за то, что помогает приобщиться им к миру художественной литературы, — сказала заведующая филиалом «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Юлия Федотова.

Поддержка инклюзивного образования и культуры является одним из приоритетов социальной политики завода. В декабре 2025 года системная работа предприятия в этой сфере была отмечена дипломом областного конкурса «Благотворитель года». Все проекты реализуются в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«ОНПЗ системно поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году при содействии предприятия в школе № 63 заработало инклюзивное пространство, где дети с ОВЗ осваивают азы инженерного творчества и работают с профессиональными конструкторами Cuboro. Благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ запущена бесплатная программа по адаптивному футболу для подростков и молодых людей. Наши сотрудники-волонтеры ежегодно участвуют в благотворительных акциях «Собери ребенка в школу» и «Письмо Деду Морозу». Также они передают подшефным социальным организациям развивающие игры, книги и спортивный инвентарь», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

«Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития. Программа социальных инвестиций «Родные города» как раз призвана решить эти задачи. Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Инвестиции в доступную среду способствуют созданию равных возможностей для всех жителей города. Сотрудничество бизнеса, власти и общественных институтов позволяет решать сложные социальные задачи и повышать качество жизни омичей с особыми потребностями. Проекты по развитию спорта, культуры, образовательных программ работает во всех регионах присутствия компании: ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

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