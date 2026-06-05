Среди омичей резко вырос интерес к зооняням и переноскам для домашних питомцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики портала «Авито» отмечают резкий рост спроса у омичей на услуги зоонянь и передержки домашних питомцев. Специалисты портала связывают данную динамику с начавшимся сезоном отпусков.

Аналитика показала, что спрос в Омске на передержку и зоонянь вырос в 4 и в 3,5 раза соответственно. Омичи активно ищут в интернете организации и частных лиц, которые бы взяли за плату на себя заботу по кормлению, уходу и выгулу своих домашних питомцев. К примеру, спрос на выгул собак увеличился в Омске в 2,6 раза. Интерес вырос даже к выгулу кошек — на 12%. Также специалисты портала обратили внимание на еще один важный показатель увеличения сезонного спроса: в Омске в три раза выросли продажи переносок. Это говорит о том, что многие все же стараются брать питомцев с собой в путешествия, создавая им для этого полный комфорт.

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