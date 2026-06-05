В Омской области матери погибшего на СВО добровольца отказывали в выплате денег

Суд обязал территориальное отделение Социального фонда России выплачивать ежемесячную компенсацию матери погибшего участника специальной военной операции. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территориальное отделение Социального фонда России отказало в выплате ежемесячной денежной компенсации матери погибшего участника специальной военной операции. В ведомстве апеллировали свой отказа, что мужчина, погибший на СВО в 2023 году, воевал в качестве добровольца. Прокуратура доказала обратное.

Прокуратура Марьяновского района провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции. Правоохранители выяснили, что женщине в территориальном отделении Социального фонда России было отказано в предоставлении ежемесячной денежной компенсации за погибшего в 2023 году сына. В местном офисе Отделения СФР объясняли свой отказ тем, что омич принимал участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования.

Основываясь на том, что по закону добровольцы имеют те же права, что и военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, прокуратура направила в Марьяновский районный суд Омской области исковое заявление. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, признав за матерью погибшего бойца право на получение пенсии по потере кормильца, ежемесячной денежной компенсации за погибшего сына. Своим решением суд обязал территориальное отделение Социального фонда России назначить сельчанке соответствующие выплаты.

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