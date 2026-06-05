В Омской области получил серьезные травмы в ДТП 16-летний мотоциклист

Фото: официальный канал прокуратуры Омской области в мессенджере МАХ

В Муромцевском районе Омской области местная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором серьезные травмы получил 16-летний мотоциклист.

Происшествие случилось 4 июня 2026 года в вечернее время. Как установило следствие, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» нарушил правила движения на трассе Омск—Муромцево—Седельниково. Направляясь на своей машине в сторону Омска, мужчина не предоставил право проезда мотоциклу «Альфа» и допустил столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП 16-летний водитель двухколесного транспорта получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

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