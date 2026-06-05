Более 4 часов омские инспекторы оформляли протоколы на пьяного водителя

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омич сильно рисковал своей жизнью и жизнью своих пассажиров, из которых один был 10-летним ребенком. Мужчина сел за руль в пьяном состоянии, и на районной трассе перевернулся в кювете, не справившись с управлением.

Более 4 часов потратили сотрудники Госавтоинспекцию Черлакского района на оформление протоколов по поводу совершенной 40-летним мужчиной аварии. Автолюбитель, не справившись с управлением, съехал на больной скорости в кювет, и даже умудрился перевернуться на своей «Тойоте». Выяснилось, что у водителя был «букет» нарушений: он был пьян, не имел прав на управление автомобиля, не был пристегнут во время движения, нарушил правило перевозки детей, его машина не имела обязательную страховку, а также была технически неисправна. К отягощающим обстоятельствам следует отнести и последствие аварии — во время поездки в машине находились пассажиры: 40-летняя женщина и 10-летний мальчик. После кульбита автомобиля им понадобилась медицинская помощь.

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