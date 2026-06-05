В Омске стартовая цена недостроя у ДК Сибиряк выросла до 3,3 млн рублей

Недострой вновь перешел в муниципальную собственность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Омска выставили на повторный аукцион недостроенный досуговый центр в центре города. Стартовая стоимость лота увеличилась почти в два раза и теперь составляет 3,3 млн рублей.

Подать заявки инвесторы могут в ближайшее время, а сам аукцион запланирован на 14 июля. В лот входит только здание, возведенное на семь процентов, тогда как земельный участок под ним остается в муниципальной собственности.

Прошлые торги завершились скандалом. Организаторы зарегистрировали 20 заявок, а победителем признали коммерческую структуру, предложившую максимальную цену. Однако до заключения сделки дело не дошло, так как фирма-покупатель отказалась подписывать итоговый договор купли-продажи. Из-за этого нарушения результаты торгов были полностью аннулированы в административном порядке.

История объекта тянется с 2006 года, когда территорию арендовали под строительство. Позже здание перешло к другому коммерческому предприятию. Из-за систематического нарушения сроков сдачи объекта муниципалитет был вынужден изъять долгострой через суд.

Возвращение проблемного актива на торги позволяет городу найти добросовестного инвестора для завершения строительства. Обновление городской инфраструктуры требует от покупателей строгого соблюдения финансовых и юридических обязательств.

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