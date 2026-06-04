Стали известны сроки запуска гигантской теплицы в Омском районе

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Питерском международном экономическом форуме, где работает сейчас омская делегация, были озвучены сроки ввода в эксплуатацию гигантского тепличного комплекса в Омском районе. Он заработает в 2027 году. Партнерство между инвестором и областью закрепили официальным документом.

После запуска всех мощностей объект будет занимать свыше 20 гектаров, причем производство овощей не будет прекращаться даже зимой — предприятие рассчитано на круглогодичный цикл. Ежегодно агрокомплекс сможет выдавать порядка 16 тысяч тонн свежей продукции. В ассортименте — востребованные у покупателей огурцы и томаты. Для достижения таких показателей цеха оснастят передовым оборудованием и автоматизированными системами последнего поколения.

Финансовый пул проекта превышает 10 миллиардов рублей инвестиций. Запуск производства даст региону почти 400 новых рабочих мест. Проект реализует компания «Рост».

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске будут производить высокобелковые коктейли

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