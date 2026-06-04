В Омске будут производить высокобелковые коктейли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Вимм-Билль-Данн» инвестирует 290 миллионов рублей в модернизацию местного производственного комплекса. Соответствующее соглашение подписано с генеральным директором Давидом Арно Манзини.

Средства пойдут на монтаж и запуск новой технологической линии. На ней будут выпускать высокобелковые коктейли, которые сегодня пользуются растущим спросом у сторонников здорового питания и активного образа жизни. Производство развернут на мощностях омского завода. В настоящий момент предприятие перерабатывает сырье в объеме около 76 тысяч тонн готовых изделий ежегодно. Отдельная статья — детское питание: его завод дает 7 тысяч тонн в год.

Запуск дополнительной линии повлечет за собой цепочку позитивных изменений. Увеличится потребность в сыром молоке — ожидается, что ежемесячный объем закупок у местных аграриев вырастет на 200 тонн. Расширение производства потребует привлечения новых сотрудников, то есть на рынке труда появятся дополнительные вакансии.

Кроме того, компания и региональные власти договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере подготовки кадров для молокоперерабатывающей отрасли. «Вимм-Билль-Данн» выразила готовность включиться в программы федерального проекта по поддержке агроклассов и готовить будущих специалистов прямо со школьной скамьи.

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