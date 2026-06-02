Экономика в простое: почти 40 тысяч омичей отправились в неоплачиваемые отпуска

Омскстат обнародовал данные о ситуации с неполной занятостью в регионе по итогам первого квартала 2026 года. Цифры показывают, что более 17 тысяч жителей области были переведены на сокращенный рабочий день или неполную неделю. Около 40 тысяч и вовсе остались без денег, уйдя в неоплачиваемые отпуска.

Согласно отчету статистического ведомства, в январе–марте в режиме неполного рабочего времени трудились свыше 17,3 тысячи омичей. Любопытно, что в подавляющем большинстве случаев это было обоюдным решением сотрудника и работодателя – по соглашению сторон на неполный день перешли почти 13,9 тысячи человек. Лишь 190 работников были переведены на сокращенный график по инициативе руководства предприятий.

В зоне риска по переходу на неполную занятость оказались в первую очередь педагоги (3,7 тысячи), медики и соцработники (2,9 тысячи), сотрудники логистических компаний (1,8 тысячи), а также работники торговли (1,7 тысячи).

Кроме того, 510 человек числились в простое. Причины называются разные: как действия работодателя, так и обстоятельства, не зависящие от сторон.

Однако самой многочисленной категорией стали те, кто ушел в отпуска без сохранения заработной платы. Всего в первом квартале таких оказалось 39,6 тысячи человек. Почти половина из них (16 тысяч) трудится на обрабатывающих производствах. Далее следуют торговля (4,3 тысячи), здравоохранение и соцуслуги (3,7 тысячи), транспорт и складирование (2,8 тысячи), строительство (2,5 тысячи) и образование (2,2 тысячи).

Таким образом, суммарно более 57 тысяч жителей Омской области в той или иной форме столкнулись с неполной занятостью или вынужденными простоями, причем основная масса – без сохранения зарплаты.

