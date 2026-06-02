В июне омские семьи с детьми начнут получать пособия с 3 числа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Омской области обнародовало календарь перечисления детских пособий и пенсий на банковские карты и счета в первом летнем месяце. Первые переводы жители региона увидят уже в начале июня.

Согласно опубликованному графику, 3 июня финансовая поддержка поступит семьям с детьми сразу по нескольким направлениям. В этот день банки начнут зачислять средства за май в рамках единого пособия, выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также региональные суммы в связи с рождением первенца. В ведомстве пояснили, что зачисление происходит в течение всего рабочего дня, поэтому, если утром денег на счете не оказалось, их стоит ждать до вечера.

Через два дня, 5 июня, на банковские карты владельцев сертификатов будет переведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Для работающих граждан, которые оформили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, дата зачисления сдвинута на 5 и 8 июня. Сдвиг связан с тем, что плановая дата 7 июня выпадает на воскресенье — выходной для кредитных организаций.

Пенсии и ряд иных социальных выплат омичи получат 9, 16 и 19 июня. Последнее смещение в графике произошло из-за субботы: 21 июня является выходным днем, поэтому деньги переведут днем ранее, 19-го числа.

Добавим, что с 1 июня специалисты отделения СФР по Омской области уже начали принимать заявления на новую семейную выплату, которая вводится с этого месяца. По сути она является возвратом части подоходного налога для семей с детьми.

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