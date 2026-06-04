В Омске продают парфюмерную сеть «Эйфель» за 5 млн рублей

Фото: Юлия Майорова.

В Омске начали искать покупателя для сети бутиков «Эйфель». Парфюмерный бизнес работает более семи лет и сейчас реализуется как отлаженная структура.

Сеть объединяет четыре торговые точки островного формата площадью по 10 м², расположенные в крупных ТЦ города. Речь идет о комплексах «Континент», «Мега», «Голубой огонек» и «Первомайский».

Автор объявления указал, что предлагаемые помещения находятся в долгосрочной аренде. В цену сделки, которая составляет 5 млн рублей, входят товарный остаток, имеющееся оборудование и готовая система операционной работы.

Парфюмерную фирму «Эйфель» создали в 2008 году в Стамбуле. Она специализируется на выпуске ароматов по мотивам известных композиций. В Омске сеть действует по схеме франчайзинга.

Ранее мы писали, что на продажу выставлен участок под элитный ЖК вблизи ОКБ.

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