В Омске продают парфюмерную сеть «Эйфель» за 5 млн рублей

Фото: Юлия Майорова.
В Омске начали искать покупателя для сети бутиков «Эйфель». Парфюмерный бизнес работает более семи лет и сейчас реализуется как отлаженная структура.
Сеть объединяет четыре торговые точки островного формата площадью по 10 м², расположенные в крупных ТЦ города. Речь идет о комплексах «Континент», «Мега», «Голубой огонек» и «Первомайский».
Автор объявления указал, что предлагаемые помещения находятся в долгосрочной аренде. В цену сделки, которая составляет 5 млн рублей, входят товарный остаток, имеющееся оборудование и готовая система операционной работы.
Парфюмерную фирму «Эйфель» создали в 2008 году в Стамбуле. Она специализируется на выпуске ароматов по мотивам известных композиций. В Омске сеть действует по схеме франчайзинга.
Ранее мы писали, что на продажу выставлен участок под элитный ЖК вблизи ОКБ.
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