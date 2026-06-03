В Омске выставили на продажу участок под элитный ЖК рядом с ОКБ

Стоимость объекта оценивается в 50 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Омска появился новый объект для инвестиций. На продажу выставлен земельный участок по адресу: улица 10-я Судоремонтная, 6, ранее принадлежавший детскому саду. Площадка расположена в непосредственной близости от Областной клинической больницы и престижного микрорайона «Старгород».

Продавец предлагает использовать территорию для строительства жилого комплекса премиум-класса или объектов медицинского назначения — частной клиники, санатория или реабилитационного центра. Близость к крупнейшему медучреждению региона делает локацию привлекательной для профильных инвесторов.

На участке сохранилось одноэтажное здание площадью 262 квадратных метра без внутренней отделки. Новый собственник может как реконструировать существующее строение, так и снести его для реализации собственного проекта. Площадь земельного надела сравнительно невелика, что может ограничить масштабы застройки, однако вся необходимая градостроительная документация уже подготовлена.

Стоимость объекта составляет 50 миллионов рублей. Развитие территорий в центральной части города способствует обновлению инфраструктуры и повышению качества городской среды. Инвестиции в недвижимость рядом с ключевыми социальными объектами остаются стабильным направлением для вложения капитала в сибирской столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области замминистра регбезопасности Сухих продолжит работу еще год

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru