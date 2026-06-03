В Омской области замминистра регбезопасности Сухих продолжит работу еще год

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

На 12 месяцев продлены полномочия Андрея Сухих — заместителя министра региональной безопасности. Соответствующее распоряжение губернатора Омской области опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, впервые чиновника назначили на данную должность в мае 2024 года. За время работы Сухих курировал вопросы обеспечения безопасности в регионе, координацию профильных ведомств и меры по профилактике правонарушений. Ранее — являлся заместителем начальника управления организации деятельности в Главном государственно-правовом облуправлении.

Новое распоряжение уже вступило в силу.

Ранее мы писали, что Максим Земсков переутвержден первым замминистра энергетики и ЖКХ Омской области.

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