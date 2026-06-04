Омский Россельхозцентр предупредил аграриев о вспышке ржавчины на горохе

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июня 2026 года, специалисты регионального отдела по защите растений Россельхозцентра зафиксировали тревожный сигнал на посевах зернобобовой культуры. На гороховых полях Омской области обнаружены первые признаки опасного грибкового заболевания — ржавчины. Информация появилась на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Как пояснили в Россельхозцентре, пока речь идет лишь о начальной стадии поражения, однако сложившиеся погодные условия практически гарантируют дальнейшее распространение инфекции. Прошедшие осадки в сочетании с ветреной погодой создали идеальную среду для переноса спор возбудителя. Уредоспоры — так называются споры гриба — способны давать несколько поколений подряд за один вегетационный сезон, что ведет к лавинообразному нарастанию очагов болезни. Перемещаясь с воздушными массами на значительные расстояния, они быстро заражают новые территории.

Грибок поражает вегетативные органы растения — листья и стебли. В результате зараженные листья начинают желтеть и преждевременно опадать, нарушаются естественные обменные процессы внутри растения. Культура перестает полноценно накапливать питательные вещества, что напрямую сказывается на массе и качестве семян. В конечном счете аграрий рискует недосчитаться существенной части урожая.

Омский Россельхозцентр дал чёткие рекомендации местным товаропроизводителям. Во-первых, необходимо организовать систематический мониторинг посевов зернобобовых. Во-вторых, при обнаружении первых пустул на 3–5 процентах растений следует незамедлительно провести фунгицидную обработку. При этом использовать разрешено только те препараты, которые включены в официальный «Реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

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