Летом еда особенно быстро портится Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний сезон — это не только долгожданные каникулы и поездки на дачу, но и традиционный пик детской заболеваемости. Жара, немытые яблоки с грядки и городские пляжи создают идеальную почву для кишечных и энтеровирусных инфекций. О том, почему родителям стоит забыть о самолечении и как не пропустить критический момент, когда счет идет на часы, рассказал реаниматолог Городской клинической больницы №1 им. Кабанова Игорь Мерсон.

Рост инфекций: почему лето — зона риска

Как отмечает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Детского инфекционного стационара Игорь Сергеевич Мерсон, список летних угроз для детей достаточно широк, но лидируют в нем именно кишечные патологии.

«Жаркая погода провоцирует размножение бактерий в еде, родители часто упускают из виду сроки хранения скоропортящихся продуктов. Плюс ко всему — купание в водоемах, где вода не отвечает нормам, и банальное желание ребенка съесть плохо вымытый фрукт. В результате мы видим всплеск энтеровирусов и токсикоинфекций, поражающих ЖКТ,» — комментирует врач.

Особую тревогу у медиков вызывает пренебрежительное отношение взрослых к симптомам.

«Многие мамы считают понос и рвоту досадной неприятностью, которая пройдет сама. Но летом мы регулярно сталкиваемся с тяжелыми формами, когда без палаты интенсивной терапии уже не обойтись,» — предупреждает Мерсон.

Игорь Мерсон. Фото: минздрав Омской области

Что должно насторожить?

Реаниматолог подчеркивает, что детский организм обезвоживается в разы быстрее взрослого. Состояние может ухудшиться катастрофически — в течение 2-3 часов.

Родителям следует бить тревогу при следующей «зловещей пятерке» симптомов:

- Высокая температура, которая не сбивается обычными препаратами.

- Многократная рвота и жидкий стул (более 3-5 раз за короткое время).

- Категорический отказ от воды и еды.

- Необычная вялость и сонливость, апатия.

- Признаки обезвоживания: сухой язык и губы, отсутствие слез (даже когда ребенок плачет), западание родничка у младенцев и, самое главное — редкое мочеиспускание (менее 1 раза в 6 часов).

«Потеря жидкости при таком сценарии бьет по мозгу, почкам и сердцу. Тяжелое обезвоживание лечится только инфузионной терапией — капельницами в условиях реанимации. Медлить нельзя», — объясняет Игорь Мерсон.

Пять главных ошибок родителей по версии реаниматолога

Работая с тяжелыми пациентами со всей Омской области, доктор Мерсон вывел «антирейтинг» действий, которые приводят детей на больничные койки:

- Самодеятельность с антибиотиками. Летние инфекции чаще вирусные, антибиотики против них бессильны, но убивают полезную микрофлору, усугубляя диарею.

- «Лекарство от поноса» наугад. Попытки закрепить стул препаратами без назначения врача при инфекции — путь к задержке токсинов в организме.

- Насильное кормление. «Ребенок с рвотой не нуждается в еде, ему нужна вода. Кормить через силу нельзя», — акцентирует врач.

- Поиск советов в интернете вместо вызова скорой.

- Экономия на питье. Обычной воды в условиях высокой температуры и инфекции критически недостаточно.

Как защитить ребенка и куда обращаться

Полностью исключить риск невозможно, но снизить его реально. Профилактика банально проста: мытье рук, безопасные водоемы и отказ от покупки продуктов на стихийных рынках. Также Игорь Мерсон напоминает о важности Национального календаря прививок: «Вакцинация — это щит от тяжелого течения, если уж инфекция случилась».

Медик призывает родителей отбросить стеснение и страхи:

«Если у маленького ребенка высокая температура, начались судороги, спутанное сознание или даже просто одышка — не ждите утра понедельника. Звоните в «103» немедленно. В летнем инфекционном сезоне время имеет критическое значение для спасения жизни».

В Омской области для экстренной круглосуточной помощи детям работает стационар на базе ГКБ №1 им. Кабанова, где есть все необходимое оборудование для реанимации самых маленьких пациентов.

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