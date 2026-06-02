Омичам рассказали, как пережить вместе с детьми предстоящий экзаменационный стресс

Омские родители должны проявить особое внимание к своим детям в наступивший экзаменационный период.

Предстоящая экзаменационная пора однозначно станет источником стресса не только для омских выпускников, но и для их родителей. Омский медицинский психолог Ольга Уфимцева считает, что со стрессом можно справиться — для этого надо воспользоваться проверенными рекомендациями.

«Предэкзаменационный стресс — это не просто эмоциональное напряжение. Он может привести к серьезным последствиям, включая развитие или обострение различных неврологических расстройств и хронических заболеваний. Поэтому, психологический настрой в семье и организация правильного режима дня, становится крайне важной задачей для омских старшеклассников и их родителей», — цитирует Ольгу Уфимцеву новостной канал министерства здравоохранения Омской области в мессенджере МАХ.

Психолог подчеркивает, что ключевым моментом в наступившем «экзаменационном» июне, станет спокойный, доверительный диалог в семьях, где есть выпускники. Родителям крайне важно избегать давления и демонстрировать уверенность в успехе ребенка, независимо от конечного результата. При этом ребенку просто необходимо внушить мысль о том, что неудача на одном экзамене не означает крах всех планов и надежд.

По мнению Ольги Уфимцевой, сценарий «не поступил в желаемый вуз» должен быть проработан заранее. На семейном совете родителей и детей надо обязательно рассмотреть альтернативные варианты обучения: поговорить о других университетах, специальностях, которые могут быть не менее интересными и перспективными. В диалоге желательно подчеркнуть, что предполагаемый выбор профессии — это не окончательное решение, и в любой момент можно перевестись в другое учебное заведение, а также выбрать другую специальность. Это ощущение гибкости и контроля над ситуацией значительно снизит у ребенка уровень тревожности.

Также родителям следует обратить внимание на правильное питание своих детей. Оно должно быть в экзаменационный период богато витаминами и минералами. А вот такие продукты как кофеин и сахар в больших количествах, необходимо исключить из рациона школьника, так как они способствуют совершенно ненужному в данный момент нервному возбуждению. Их замена их на полезные продукты, богатые сложными углеводами, белками и здоровыми жирами, поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и улучшить когнитивные функции.

Также важен в данный период полноценный ночной сон, который должен длиться у ребенка не менее 8 часов. Не стоит возражать против привычного занятия детьми спортом: физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые естественным образом снижают уровень тревожности и улучшают настроение. Однако важно избегать чрезмерных физических нагрузок, которые могут привести к истощению организма и ухудшению состояния.

В заключении врач просит омских родителей внимательно наблюдать за психологическим состоянием детей. Симптомы предэкзаменационного стресса могут проявляться по-разному: изменения аппетита (как его усиление, так и полная потеря), нарушения сна (бессонница, кошмары), снижение интереса к общению, отказ от любимых занятий и хобби, повышенная раздражительность, чувство тревоги и безысходности. Если эти симптомы ярко выражены и мешают нормальной жизни, необходимо обратиться за помощью к специалисту — психологу или врачу.

