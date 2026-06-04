В Омск с опозданием прибудет поезд из Симферополя

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июня 2026 года, движение по Крымской железной дороге оказалось прервано. Причиной стало объявление режима авиационной опасности и угрозы атак беспилотников. В числе застрявших в пути составов — пассажирский поезд дальнего следования, следующий из Симферополя в Омск.

Как сообщил в соцсетях перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», инцидент затронул поезд №75/76 «Таврия», который курсирует по маршруту Симферополь – Омск. В связи с введением ограничительных мер железнодорожное сообщение на полуострове временно остановлено. В результате состав вынужденно простаивает в пути. По предварительным данным компании, отклонение от графика для пассажиров этого поезда составит от 4,5 до 7,5 часа. Таким образом, время в пути увеличится.

Поезд «Таврия» — один из самых протяженных маршрутов в сети «Гранд Сервис Экспресс». Он связывает Крымский полуостров с Западной Сибирью дважды в неделю: отправление из Симферополя по четвергам и воскресеньям. Согласно расписанию, в обычных условиях состав преодолевает расстояние за 73 часа 42 минуты — это более трех суток непрерывного пути.

«Гранд Сервис Экспресс» советует встречающим и пассажирам поезда №75/76 следить за обновлениями в официальных каналах компании. Актуальную информацию можно также получить в билетных кассах и по телефону горячей линии перевозчика.

В целом из-за угрозы БПЛА задержано движение 11 поездов.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске на праздники отменят движение двух электричек

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