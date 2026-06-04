В Омске на праздники отменят движение двух электричек

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на День России изменится расписание движения двух электропоездов. Об изменениях в расписании на 12 и 13 июня предупредило пассажиров АО «Омск-пригород».

Иизменения затронут два рейса между Омском и Калачинском, которые приходятся на пятницу и субботу — 12 и 13 июня. В указанные дни полностью отменяется движение двух электропоездов «рабочего дня»:

- 12 июня и 13 июня отменят поезд №6661 по маршруту станция Калачинская – Омск. Отправление от станции Калачинская в 5:48 утра, прибытие на станцию Омск в 7:25.

- 12 июня отменяется электропоезд №6672 сообщением Омск – Калачинская. Он должен был отправиться с вокзала областного центра в 17:20 и прибыть на конечную в 18:59.

Перевозчик заверяет, что без транспортного сообщения пассажиры не останутся. На участке Омск – Калачинская в эти дни будут курсировать три пары электропоездов — то есть три поезда туда и три обратно. Речь идет о составах, следующих по маршруту Омск – Татарская – Омск. Они сделают все необходимые остановки, включая станцию Калачинская.

Таким образом, альтернатива у пассажиров есть. Однако тем, кто привык уезжать ранним утром (в 5:48) или возвращаться вечером (в 17:20), придется подбирать другое время отправления.

График станет прежним уже с 14 июня 2026 года. После праздников все пригородные поезда начнут ходить в соответствии с действующим расписанием.

Компания «Омск-пригород» просит жителей региона заранее планировать поездки с учетом временных изменений. Чтобы не попасть впросак, рекомендуется уточнять расписание на официальном сайте АО «Омск-пригород»; звонить по бесплатному номеру горячей линии: 8-800-234-31-52 (звонок из любой точки области бесплатный) или обращаться за справкой в билетные кассы вокзалов и остановочных пунктов.

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