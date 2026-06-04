Гостей ПМЭФ позвали на церемонию вручения «Золотой маски» в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Омской области состоится более тысячи мероприятий проекта «Омск – Культурная столица 2026 года». В том числе у нас пройдет подведение итогов всероссийской театральной премии «Золотая маска».

О премии и других событиях власти региона напомнили в телеэфире на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). XXXII церемония вручения премии в июне станет главным театральным событием из всей череды проекта.

Кроме того, напомнили власти, в июле пройдет состоится Федеральный Сабантуй, представляющий культурные традиции тюркских народов России. Это событие особенно важное в год единства народов России, которым является текущий, 2026-й.

Кроме того, в части театра состоятся всероссийские фестивали «Сотоварищи», «Литература» и «Достоевский. Омск».

Музыкальная программа проекта обещает публике фестивали под руководством дирижера Владимира Спивакова и пианиста Дениса Мацуева

Кроме того, в облправительстве анонсировали здесь же работу творческих делегаций из стран СНГ и регионов РФ на осеннем Международном форуме приграничных территории «Да будет дружба искренней и честной».

Как отмечают власти, данные масштабные события привлекут в регион много гостей, это поможет развитию туристической инфраструктуры.

Ранее о том, что в Омске будут в 2026 году вручать «Золотую маску», причем по новым правилам, писала федеральная КП.

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