Омская область окажется под властью сильной и продолжительной магнитной бури

Фото сгенерировано нейросетью

Омская область, как и вся Земля, окажется сегодня, 4 июня, во власти сильной и продолжительной магнитной бури. Она начнется уже в 21:00 по местному времени и продлится до 15:00 завтрашнего дня.

О надвигающемся солнечном шторме предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Начало непогоды специалисты квалифицируют как слабую магнитную бурю, однако далее ее мощность будет нарастать. Пик придется на 7 часов утра 5 июня — к этому моменту мощность бури достигнет категории G3, то есть «Сильная магнитная буря». Затем она будет постепенно стихать и закончится к 15:00.

Как пояснили в Лаборатории, буря возникнет в результате прихода к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после сильных вспышек. По прогнозам специалистов, магнитная буря обещает быть одной из самых сильных и продолжительных в этом году.

Метеочувствительные омичи могут испытывать в этот период недомогание.

Ранее КП-Омск сообщала, что на севере Омской области была замечена гадюка невероятно огромного размера

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