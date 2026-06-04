На севере Омской области была замечена змея невероятно огромного размера

Фото: Алина ЛИТВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гадюка аномального размера была замечена в Усть-Ишимском районе. Полутораметровая змея — при обычной длине пресмыкающихся этого вида от 50 до 70 сантиметров — сильно удивила бывалого инспектора Управления по охране животного мира.

«Змея гадюка… Ох! Какая большая! Метра 1,5 размером. Вот это да — такая большущая!», — эмоционально реагирует снимающий на видео гадюку инспектор.

В Управления по охране животного мира Омской области прокомментировали видео своего сотрудника, размещенное на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По мнению специалистов, данный случай оказался уникальным — на территории Омской области, размеры данного вида змеи обычно не превышают 50 — 70 сантиметров. При этом, исключительный размер обыкновенной гадюки был ранее зафиксирован в центральной Швеции — там была поймана самка размером 104 сантиметра, что до последнего времени являлось мировой редкостью.

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