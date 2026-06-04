Треть омских предприятий закончили первый квартал 2026 года с убытками

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области опубликовал финансовые итоги деятельности омских предприятий за первый квартал 2026 года. По информации регионального управления статистики, деятельность 33% омских организаций оказалась убыточной.

Лишь 67% омских организаций получили прибыль за свою деятельность в первые три месяца текущего года. В ведомстве уточнили, что более 40% полученной прибыли обеспечили себе омские предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств. Также значительная доля прибыли приходилась на организации торговли, транспортировки и хранения, обеспечения электрической энергией, газом и паром, строительства, сельского хозяйства. При этом тревожной для экономического положения региона стала информация о предприятиях, закончивших первый квартал с убытком — таких в Омской области оказалось 33%.

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