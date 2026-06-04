Бывшие руководители омского агрохолдинга оштрафованы за вывод активов на 181 млн

Фигуранты дела признаны виновными в преднамеренном банкротстве организации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении экс-учредителя и директора сельскохозяйственного предприятия. 51-летний фактический бенефициар и 45-летний генеральный директор ООО «АФ Омская» признаны виновными в преднамеренном банкротстве организации.

Установлено, что мужчины организовали незаконное отчуждение имущества компании на сумму более 181 миллиона рублей. Активы были выведены безвозмездно, что сделало невозможным полное погашение долгов перед кредиторами, налоговыми органами и контрагентами.

Действия подсудимых квалифицированы по статье 196 УК РФ. Куйбышевский районный суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Апелляционная инстанция согласилась с выводами следствия, и приговор вступил в законную силу.

Подобные схемы наносят ущерб экономике региона и интересам добросовестных партнеров. Жесткие санкции за финансовые преступления демонстрируют решимость правоохранительных органов бороться с недобросовестным бизнесом и защищать права кредиторов.

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