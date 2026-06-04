Прокуратура помогла обеспечить сироте из Омской области достойное проживание

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу помогло сироте из села Богословка в деле по обеспечению достойного проживания. Мужчина указал в своем обращении, что предоставленное жилье находится в ненадлежащем состоянии.

Сирота из села Богословка Омского района не долго радовался полученному от государства жилью в многоквартирном доме. Оказалось, что место для проживания имело ряд существенных недостатков: дефекты фасада, подтопление подвала и ненадлежащее состояние придомовой территории. Неоднократные попытки сироты решить проблемы дома с местной управляющей компанией результата не принесли. Но зато на его жалобу тут же отреагировали в прокуратуре. Благодаря мерам прокурорского реагирования все нарушения были устранены в кратчайшее время. В частности, благоустроена придомовая территория, произведен ремонт и гидроизоляция отмостки здания, осушено подвальное помещение и обустроена пешеходная дорожка, обеспечивающая доступ жителей к социальным объектам.

Также, по постановлению прокурора, управляющая организация была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

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