Александра Бастрыкина возмутил сгнивший водопровод в одном из сел Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Камышловское Любинского района пожаловались на многолетнюю проблему с водообеспечением, которая игнорируется местной властью. Почасовая подача воды сельчанам возмутила главу СК России Александра Бастрыкина, который поручил омским следователям посодействовать ее решению в кратчайшие сроки.

Многолетняя проблема с водой у жителей села Камышловское Любинского района объясняется практически полностью сгнившими от времени трубами местного водопровода. Уже несколько лет в этом поселении установлен жесткий график подачи воды населению — лишь несколько часов в сутки. Местные жители постоянно обращались во всевозможные инстанции с просьбами решить вопрос. Но несмотря даже на наличие судебного решения, которым на профильные структуры возложена обязанность по проведению работ по замене водопровода, до настоящего времени указанная проблема не решена.

Отчаявшись решить свой вопрос на местном уровне, жители Камышловского обратились через соцсети к Александру Бастрыкину. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, а также принимаемых мерах к реализации прав жителей сельского поселения на качественное водоснабжение. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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