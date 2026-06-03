В Омской области ликвидировали огромную свалку, отравляющую землю опасной химией

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Крайчиково Колосовского района ликвидирована несанкционированная свалка площадью 1,1 гектара. Навалы растительных и строительных отходов располагались недалеко от жилой застройки и содержали химические вещества, отнесенные к IV классу опасности.

Огромная несанкционированная свалка растительных и строительных отходов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, была обнаружена специалистами Управление Россельхознадзора по Омской области в ходе мониторинга космических снимков. После выявления масштабного полигона отходов, на место выехали специалисты ведомства с целью отбора проб почвы. Лабораторный анализ показал, что земля под свалкой ядовита: в пробах было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций серы, хрома и бенз(а)пирена, а также превышение фонового содержания нефтепродуктов и сульфатов. Отходы были отнесены к IV классу опасности.

В феврале 2026 года Управление Россельхознадзора вынесло предостережение администрации Крайчиковского сельского поселения о недопустимости нарушения обязательных требований и указало на необходимость провести рекультивацию земель. В мае 2026 года свалка полностью ликвидирована, земельный участок приведен в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

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