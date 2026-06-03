На кураже: в Омской области студент за одну ночь угнал и разбил два чужих автомобиля

Одна из угнанных студентом машин нашлась в центре Муромцево. Фото: ОМВД России по Муромцевскому району

Сразу два автомобиля попытался угнать 18-летний студент — житель рабочего поселка Муромцево. Молодой человек перебрал с алкоголем, и на пьяном кураже решил покататься по родному поселку на чужом автомобиле. Теперь его ждет суд и оплата ремонта двух, разбитых им машин.

Употребленный студентом одного из муромцевских техникумов алкоголь толкнул юношу минувшей ночью на преступление. Молодой человек решил покататься по родному поселку на автомобиле. И для воплощения своего желания он угнал сперва чужую «Оку», а после — чужой ВАЗ-2107. Оба похищения автомобилей закончились плачевное: в первом случае незадачливый угонщик наехал на «Оке» на ограждение, а во втором — врезался на чужом ВАЗ-2107 в ворота дома, около которого был припаркован автомобиль. Сотрудники местной полиции вычислили хулигана по камерам видеонаблюдения, и пришли к студенту домой. Угонщик сладко спал после бурной ночи. Следователь возбудил на юношу два уголовных дела по статье «Угон», также устанавливается сумма причиненного автовладельца материального ущерба.

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