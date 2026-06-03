В Омске мужчину с примерно 200 граммами гашиша задержала полиция

Фото: скриншот видео / УМВД по Омской области

В Омске оперативники задержали 36-летнего жителя микрорайона «Юбилейный» при продаже знакомому трех свертков с растительным веществом. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба областного УМВД.

При личном досмотре покупателя свертки были изъяты, а при досмотре продавца силовики обнаружили еще 12 таких же с аналогичным веществом. Экспертиза показала, что это гашиш, уточнили в ведомстве.

Далее полицейские обнаружили брикет гашиша в автошине в гараже продавца и уже фасованное вещество – в квартире. Общий вес изъятого зелья составляет почти 200 граммов.

«По данным оперативников, омич на запрещенной площадке в интернете покупал оптовые партии гашиша, оплачивая их криптовалютой, фасовал и продавал из рук в руки.

За сбыт и покушение на сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела в отношении продавца (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и за хранение запрещенных веществ – в отношении покупателя (ч. 1 ст. 228 УК РФ)», — добавили в УМВД.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения фигуранту в виде домашнего ареста, а его знакомому — в виде запрета определенных действий.

Ранее мы писали, что в Омской области суд на 5,5 лет отправил в колонию подмосковную наркодилершу.

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