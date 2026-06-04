Аспирантка Омского ГАУ стала призером всероссийского конкурса научных работ

Алина Киселева во время исследований. Фото: Омский ГАУ

Аспирантка Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина, вошла в число победителей III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу. В финал вышли 53 сильнейших проекта из ведущих вузов страны.

Омская исследовательница Алина Киселева заняла призовое место в номинации «Агрономия». Ее работа посвящена оценке влияния препаратов биостимулирующего действия на симбиотическую эффективность и продуктивность сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Жюри отметило глубину анализа и практическую значимость разработки для регионального агропромышленного комплекса.

Успех стал возможен благодаря научному руководству доктора сельскохозяйственных наук, профессора Нины Поползухиной. Опыт наставника помог аспирантке качественно подготовить материал и уверенно представить его перед строгой комиссией в Кубанском ГАУ.

Победа в престижном соревновании подтверждает высокий уровень подготовки кадров в омском аграрном вузе. Внедрение современных технологий возделывания культур способствует повышению урожайности и экономической эффективности сельского хозяйства в Сибири.

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