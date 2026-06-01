В Омском ГАУ наградили финалистов конкурса «АгроНТРИ-2026»

Победители регионального этапа поборются за путевку в международный суперфинал. Фото: Омский ГАУ

Школьники Омской области определили лучших в рамках международного конкурса «АгроНТРИ-2026». Он прошел в Омском государственном аграрном университете с 19 по 22 мая. Уникальная площадка позволила школьникам и студентам колледжей познакомиться с передовыми технологиями в сельском хозяйстве, попробовать себя в роли исследователей и получить новые знания в области агробиотехнологий.

Участники соревновались в семи направлениях, в том числе в управлении квадрокоптерами, роботизации агропромышленного комплекса, биологической защите растений и цифровизации пчеловодства. Особо отметились учащиеся лицея города Татарска Новосибирской области: команда завоевала 17 призовых мест по результатам очного этапа.

По итогам конкурсных испытаний на каждой площадке определили по десять призеров регионального этапа. Среди победителей — представители МБОУ «Мочищенская СШ № 45», Омской областной станции юных натуралистов, Нижнеомской СОШ № 2 и других образовательных учреждений региона. Все участники получили сертификаты, а финалисты — дипломы и дополнительные баллы к единому государственному экзамену.

Победители очного регионального этапа в Омском ГАУ примут участие в финале, который состоится осенью в Университете биотехнологий в Новосибирске. У лучших из лучших появится возможность пройти в международный суперфинал в Москве.

Организаторами конкурса выступили Фонд содействия инновациям, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства, ГК «ЦентрПрограммСистем» и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Конкурс ежегодно входит в перечень мероприятий, рекомендованных Министерством просвещения России.

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