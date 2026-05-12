В Омском ГАУ прошел патриотический праздник «Сила Победы»

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы.

Торжества начались с митинга на стадионе университета. Участники выстроились с портретами преподавателей и студентов ОмСХИ, ушедших на фронт. Ветераны вуза и студенты возложили цветы к мемориальным доскам, установленным в память об эвакуированных в Омск в 1941 году заводах.

«На алтарь той победы во Второй мировой войне мир выложил 64 млн жизней и из них почти половина — наши. Мы — наследники победителей! Я благодарна им, что они дали нам возможность жить и трудиться. Я рада, что сегодня многократно увеличивается представление о том героизме и силе духа. Поздравляю всех с наступающим праздником! Желаю здоровья, чести, совести и силы духа на всю оставшуюся жизнь!» — обратилась к собравшимся ветеран университета Жанна Шмидт.

Память погибших почтили минутой молчания. Также в университете открылась выставка фронтовых вещей преподавателей-участников войны. Ребята познакомились с уникальными экспонатами – фронтовыми вещами и предметами Василия Дмитриевича Сытенко, Владимира Николаевича Червоненко и Геннадия Прокопьевича Еремеева.

Кульминацией праздника стала «Патрульная гонка» — командные соревнования факультетов. Студенты демонстрировали навыки сборки автомата, оказания первой помощи и метания гранат. Победу одержала команда экономического факультета, второе место занял агротехнологический факультет, третье — факультет зоотехнии.

В рамках акции студенты писали письма военнослужащим, плели маскировочные сети и угощались солдатской кашей.

