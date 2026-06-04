Почти 70 тысяч тонн масличных культур экспортировано из Омской области с начала года

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 68 тысяч тонн масличных культур было экспортировано из Омской области за пять месяцев 2026 года. Омские предприниматели активно вывозили в Китай, Казахстан и Белоруссию зерна льна, рапса, подсолнечника и сои.

В Омской области продолжает наращиваться экспорт масличных культур. В Управлении Россельхознадзора по Омской области заявили, что экспорт зерен льна, рапса, подсолнечника и сои за рубеж, вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — тогда за пределы России из Омской области было отправлено 59 тысяч тонн масличных культур, выращенных на территории региона. В ведомстве также отметили, что основная доля экспорта данной продукции приходится на три страны — Китай, Казахстан и Беларусь.

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