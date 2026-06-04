Омской области списали 500 млн рублей долгов по бюджетным кредитам

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Омская область получила очередную финансовую поддержку от федерального центра. По поручению президента Владимира Путина региону списано полмиллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом в своих социальных сетях.

Омская область вошла в число 21 субъекта РФ, чьи долговые обязательства сокращены в рамках государственной программы поддержки. Ранее Правительство России уже облегчило долговую нагрузку региона на 13,2 миллиарда рублей.

Высвободившиеся средства планируется направить на реализацию стратегических проектов и развитие инфраструктуры. Глава региона выразил благодарность президенту и федеральному правительству за оказанное содействие.

Снижение долговой нагрузки позволяет перераспределить ресурсы на социальные нужды и экономическое развитие. Участие в федеральных программах способствует укреплению финансовой устойчивости сибирского региона.

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