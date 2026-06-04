В аэропорту Пулково открылась фотовыставка об Омске как о Культурной столице

Любимый Омск глазами фотографа Романа Макарьева

В международном аэропорту Санкт-Петербурга начала работу фотовыставка, посвященная Омску. Торжественная церемония открытия прошла в рамках Петербургского международного экономического форума при участии губернатора Виталия Хоценко.

Экспозиция состоит из 12 фотографий, объединенных в тематические блоки. Снимки раскрывают разные грани жизни сибирского региона: культурные и спортивные события, прорывы в науке, успехи в творчестве и креативных индустриях.

«Солнце Омска отражается не только в пейзажах, но и в людях. Омичи — это открытые, искренние и гостеприимные жители», — отметил глава региона на церемонии запуска проекта.

Выставка в Пулково будет доступна для пассажиров и гостей города до 17 июня 2026 года. Презентация визуального образа области помогает повысить туристическую привлекательность Омска и познакомить жителей других регионов с его богатым потенциалом. Статус Культурной столицы России дает дополнительный импульс для продвижения бренда территории на федеральном уровне.

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