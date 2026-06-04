В Омске построят спортивный центр с падел-кортами за 3 млрд рублей

Реализация проекта займет десять лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске появится новый спортивно-досуговый комплекс. Соглашение о его строительстве подписали губернатор Виталий Хоценко и соинвестор ООО «Оптимальные проектные решения» Дмитрий Щербаков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ядром объекта станут падел-корты — площадки для динамичной игры, напоминающей теннис, но проходящей на меньшем поле со стеклянными ограждениями. Также на территории разместят дополнительные зоны для спорта и отдыха. Общий объем частных инвестиций составит 3 миллиарда рублей.

«Реализация проекта рассчитана до конца 2034 года. Инвестор берет на себя проектирование, строительство и привлечение внебюджетного финансирования», — пояснил глава региона.

Строительство будет вестись с применением современных энергосберегающих и экологичных технологий. Агентству развития и инвестиций Омской области поручено обеспечить полное сопровождение проекта от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Развитие современной спортивной инфраструктуры способствует популяризации здорового образа жизни среди омичей. Появление новых форматов досуга повышает привлекательность города для молодежи и туристов.

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